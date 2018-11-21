İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Yenigün'den üniversiteye hazırlanan gençlere kitap desteği

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından üniversite sınavlarına hazırlanan gençlere Kaymakamlık tarafından eğitime destek projesi çerçevesinde her öğrenciye her desten soru bankası kitapları dağıtımı yapıldı.

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından üniversite sınavlarına hazırlanan gençlere Kaymakamlık tarafından eğitime destek projesi çerçevesinde her öğrenciye her desten soru bankası kitapları dağıtımı yapıldı.


Pazarlar Kaymakamlığı toplantı salonunda Pazarlar Halk Eğitim Merkezi Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından açılmış olan Üniversiteye Hazırlık Destekleme ve Yetiştirme kursunda eğitim gören öğrenciler ile bir araya gelen Kaymakam Kerem Yenigün, Öğrenciler ile uzun süre sohbet eti.


Kaymakam Yenigün, "Bugün burada olmamızın nedeni Üniversiteye giden yolda hedeflerinize ulaşmalarınıza yardımcı olmak, hedeflediğiniz üniversiteyi veya bölümü kazanmak için birçok şeye ihtiyacımız var. Ama bunlardan olmazsa olmaz dediğimiz bazı şeyler var. Bunlar; hedef, kararlılık, emek, istikrar ve azim Öncelikle bir hedefiniz olsun ve o hedef için durmadan çalışın ve kendinize inanın göreceksiniz ki emeğinizin karşılığını mutlaka alacaksınız" dedi.


Gençlerin hedeflerini de soran Kaymakam Yenigün, " inşallah hepiniz hayalini kurduğunuz üniversiteye yerleşirsiniz, hepinize şimdiden başarılar diliyorum" dedi.(MB-EFE)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.