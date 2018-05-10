Kaymakamlık engelliler için gala gecesi düzenledi

Emet Termal Resort Otel de, Emet Kaymakamlığının destekleriyle gerçekleştirilen gecede, ilçede bulunan engelliler ve protokol bir araya geldi. Düzenlenen gala gecesine, Emet Kaymakamı Hasan Işık, Belediye Başkanı Mustafa Koca, İlçe Jandarma Komutanı Resul Murat Kılıçarslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, bölgede Emet Hisarcık ve Çavdarhisar ilçelerinde bulunan engelli çocukları eğiten Yavuz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Hakkı Yavuz, Emet Sakatlar Derneği Şube Başkanı Mustafa Mutlu, Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şube Başkanı Hatice Yakar, Siyasi Parti Başkanları, STK başkanları, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.Katılımcılara Emet Kaymakamlığı tarafından yemek ikramında bulunuldu.

Gecede Kaymakam Hasan Işık tüm engellilere hediye verdi. Belediye Başkanı Mustafa Koca’ da tüm masaları gezerek engellilere hediye takdim etti.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Hakkı Yavuz, ’’Bizler Yavuz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak Emet Hisarcık ve Çavdarhisar ilçeleri olmak üzere 3 ilçede 33 köyde toplamda 155 engelliye hizmet vermekteyiz. Okulumuzun merkezi Hisarcık ilçemizdedir’’ dedi.

Programda engelli öğrencilerin okuduğu şarkılar, şiirler ve Emet’in Aşık Veysel’i olarak bilinen İbrahim Gökduman’ın verdiği konser büyük alkış aldı. Emet Sakatlar Derneği Şube Başkanı Mustafa Mutlu gala gecesine katkıda bulunan herkese teşekkür etti. Gecede İstanbul’da görevli Avukat Hasan Algül, 2 avukat arkadaşının aldığı akülü araba Emet Köprücek köyünden engelli bir vatandaşa hediye edildi.

’’8 milyonu aşkın engelli kardeşimiz var’’

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, gecede yaptığı konuşmada, ’’Türkiye’de 8 Milyonu aşkın engelli kardeşimiz var. Bu Türkiye nüfusunun yüzde 1’sine tekabül ediyor. Bu 8 milyon engellinin sorunlara akrabalarını katarsak 30 - 40 Milyona ulaşıyor. Bu sorunları çözmek bizim ve toplumumuzun ana görevidir. Engellilerle ilgili sorunlar sadece devletin çözeceği sorunlar değildir. Devletten her şeyi beklemek yerine, birlik ve beraberlik içerisinde toplum ve devletin iş birliği ile çözeriz" dedi.

’’İyi günde kötü günde her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz’’

Engellilerle dün olduğu gibi, bugün olduğu gibi, yarında yine birlikte olmaya devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Mustafa Koca, ’’İyi günde kötü günde her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Sizler toplumun ayrıcalığı, önceliği olan güzide insanlarsınız. Bize Belediyecilik anlamında bu hizmet imkanını veren, başta hükümetimiz olmak üzere, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bize bu imkanı sağlayan değerli büyüklerimize burada sizin huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şube Başkanı Hatice Yakar, yaptığı açıklamada, ’’Emet’te 4. kez düzenlenen gala gecesine desteklemeye katıldık. Artık engelliler evlerde saklı değil. Artık bütün engellilerimizin toplumun içinde yaşaması bizi gururlandırmaktadır’’ şeklinde konuştu.

Engelliler Haftası sebebiyle gerçekleştirilen gala gecesinde, Türkiye Sakatlar Derneği Emet Temsilcisi Mustafa Mutlu ve Yavuz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Hakkı Yavuz, Emet Kaymakamı Hasan Işık, Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca ve Emet Termal Resort Otel Müdürü Ramazan Sezer’e birer çini tabak takdim etti.

Gecenin sonunda yerel sanatçı Muammer Akyol’un birbirinden güzel şarkılarıyla gönüllerince eğlenen engelli vatandaşlar için, Yavuz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından pasta kesildi. (YD-EFE)