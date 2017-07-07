Kayrak taşını sanata çeviriyor

Hiç bir eğitim almadığını söyleyen Ahmet Arı, tasarımı ve çizimi dahil tek başına yaptığı eserlerle bölgenin aranan ustalarından olmayı başardı.

Ahmet Arı, ’’Dededen,babadan sıvacılık yaparak yetiştim. Son 15 yıldır bu işe merak sardım. Bu işi yaparken asla ikinci bir kişi kullanmam. Çizimlerimi, motiflerimi kendim tasarlarım. Bana göre sanat olan bu işte başarılı olmak için taşı sevmek lazım. Kayrak taşı 2 buçuk 3 santim kalınlığında ve tamamen doğal uzunluğunda olan bir taştır. Çoğunlukla Uşak bölgesinden getiriyorum. Yapıştırmak için kumunu, çimentosunu kendim özel olarak hazırlarım. Aslanapa Belediyesi Kültür evi işi bana teklif edildiğinde hiç düşünmeden evet dedim. Çünkü ben bu işi aşkla yapan biriyim. Güzel bir eser bıraktığıma inanıyorum’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)