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22 Haziran 2017 10:37

Kayyum Belediye Başkanı, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Kuşulularla iftarda buluştu

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı kuşu köyü hukuk mücadelesini kazandıktan sonra, Belde olmanın sevinciyle, ilk iftar buluşmasını Kadir Gecesinde yaşadı.

Kayyum Belediye Başkanı, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Kuşulularla iftarda buluştu

22 Haziran 2017 10:37

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, 4 Nisan 2017 tarihinden itibaren Kuşu Beldesi’nin Kayyum Belediye Başkanı olarak görev yapıyor. Bu yıl Ramazan ayında ilk defa Kuşu halkı ile iftarda buluşan Başkan Halim, Kadir gecesini Kuşu’da geçirmenin heyecanını yaşadığını ifade etti. Halim, “ Biz de bu geceyi sizlere Kuşululara ayırdık, sizlerle birlikte olduk. Yaklaşan Ramazan bayramının da ülkemiz için hayırlar, huzurlar, esenlikler getirmesini temenni ediyorum, Kadir gecenizi tebrik eder katılımlarınızdan dolayı da hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum “ dedi.


Kuşu beldesi sakinleri, belediyeliklerinin iptal edilmesi sonucu seçimleri boykot etmiş ve açtıkları davayı kazanmaları sonucu hakları iade edilmişti.


Kuşu beldesinde, bin 500’e yakın vatandaşın katıldığı iftar yemeği yapılan duanın ardından sona erdi. (MEİ-EFE)




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