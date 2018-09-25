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Kayyum firması Vahdet Süt'e tam not

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kontrol ve Denetim ekibi, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde TMSF’ye bağlı kayyumla yönetilen Vahdet Süt’ü denetledi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kontrol ve Denetim ekibi, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde TMSF'ye bağlı kayyumla yönetilen Vahdet Süt'ü denetledi.


Fabrikanın üretim ve fiziki alanlarını inceleyen ekipler, işletmeye tam puan verdi.


Ekipler ayrıca, işletmenin Kütahya çiftçisine verdiği destek sebebiyle Yönetim Kurulu üyesi Bilal Cicavoğlu ve fabrika çalışanlarına teşekkür etti. (EFE)

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