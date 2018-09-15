Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Domaniç Tavşanlı karayolu 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı istikametine seyir halinde olan Kerim Önder (64) yönetimindeki 16 KJH 74 plakalı motosiklet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Ağır yalanan sürücü Önder, 112 acil sağlık ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise bir petrol istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.