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03 Aralık 2017 21:59

Kendisini kurtarmaya çalışan polislere zor anlar yaşattı

Kütahya’da tarihi surların bulunduğu bölgeye düşen alkollü şahıs, kendisini kurtarmaya gelen polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Kendisini kurtarmaya çalışan polislere zor anlar yaşattı

03 Aralık 2017 21:59


Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar polise, surların alt kısmında bir şahsın düştüğünü ve kurtarılmayı beklediği ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servisi ekipleri, şahsın düştüğü bölgeye güçlükle ulaştı. O.A. (31) isimli şahıs, bir takım problemlerinin olduğunu ve düştüğü bölgeden aşağıya inmeyeceğini söyledi. Polis, alkollü şahsı ikna edebilmek için uzun süre dil döktü.


Polis ve sağlık ekipleri daha sonra şahsı sedye almak istedi. Bu arada, polis ile şahıs arasında arbede yaşandı. O.A., polisin sabırlı tutumuna rağmen hakaret ve tehditlerine bir süre daha devam etti. Polis daha sonra şahsa biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdi. Kelepçelenen O.A., surların bulunduğu bölgeden aşağıya indirildi.


O.A., pişman olduğunu belirterek, "Polisimizden ve devletimizden özür diliyorum" dedi.


Ambulansa binmeyi kabul etmeyen O.A., polis aracıyla Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.




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