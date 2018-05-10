Kent Konseyi adına basın açıklaması yapan Dağcı, Kur’an-ı Kerim’in bir harfinin bile kıyamete kadar değiştirilemeyeğini ifade etti.

Dağcı, "Fransa’nin şeref ve haysiyetten uzak bazı sapık aydın bozuntularının, Kutsal Kitabımız Kur’an-ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkartılmasını isteyen bir bildiri ile Yüce Dinimize ye Müslümanlar saldırmışlardır. İslam düşmanı bu şerefsizleri şiddet ye nefretle kınıyor, bu iftira bildiriye sessiz kalan Fransa hükümetine, sessiz kalmaları nedeniyle onların ortakları olduklarını ispatı olarak görüyoruz. Kur’an-ı Kerim Allah’ın indirdiği son kitaptır. Kur’an-ı Kerim tek bir harfi değişmeden günümüze kadar gelen yüce kitabimiz kıyamete kadar da değişmeyecek ve değiştirilemeyecektir. Onu koruyan da, kollayan da Cenabı- Hak’tır. Ecdadımız ise bu uğurda canını vermiştir. Bizler şehit evlatları olarak bu soysuzları ve onları koruyan zalimleri nefretle kınıyoruz" diye konuştu. (EFE)