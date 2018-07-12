Kent Konseyi Sanat Merkezi’nin Ilıca Şubesi açıldı

Törende konuşan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya’nın artık dünyada da bir sanat şehri olduğunu dile getirdi.

"Bir şehrin gelişmişlik kriterlerini gösteren en önemli temel unsurlardan birisi de kültür ve sanattı" diyen Başkan Kamil Saraçoğlu, "Belediye olarak kültür ve sanatı çok önemsiyoruz. Açtığımız kurslar ve yaptığımız kültürel ve sanatsal faaliyetler ile şehrimizi bu alanda daha ileriye taşıma gayreti içerisindeyiz. Kültür ve sanata verdiğimiz destek bugün olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir. Sosyal belediyecilik kapsamında şehrimizde yapılmayanları yapmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda 2 yıl önce Kütahya’nın UNESCO’da yerini alması konusunda çalışmalarımıza başlayarak, Zanaatkarlar ve Halk Sanatları dalında müracaatımızı gerçekleştirmiştir. Bunun içinde folklor, el sanatları, ağırelbise işlemeciliği, oyacılık, resim sanatı yani akla gelebilecek Kütahya’da icra edilen tüm sanat dalları var. Bunlarla ilgili Haziran ayında müracaatımızı yapmıştık ve Kütahya ilk müracaatında, UNESCO’da Kütahya Zanaat ve Halk Sanatları Dalı’nda yerini aldı. Dünyada UNESCO’daki yerini alan 180 şehirden bir tanesiyiz. Bizim dalımızda da 37 şehirden biriyiz. Kütahya böylelikle, zanaat ve halk sanatlarıyla büyüyen ve gelişen, sanat ve zanaatı ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel sürdürülebilir kalkınmanın temel etkeni olarak benimseyen dünyadaki sayılı şehirlerden biri olarak kabul edildi. Bu noktada sanatçılarımıza büyük görevler düşmektedir. Daha çok üretim yaparak, daha güzel eserler çıkartarak, birlik ve beraberlik içerisinde daha çok çalışarak Kütahya’nın ismini hep birlikte daha yukarılara götürebilmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Kent Konseyi Başkanı Zekeriya Dağcı ve Kent Konseyi üyeleri, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’na katkıları ve desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. (EFE)