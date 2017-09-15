Kent Konseyi Sanatçıları’ndan canlı performans

Sevgi Yolu üzerinde, Eyüp İşal ağaç oyma sanatıyla, ressam Sebahat Sarıoğlu yağlıboya, ressam Hakime Gülsoy kum sanatı ile, ressam Tefik Solmaz Taş boyama sanatıyla, hattat Arif Çelik karakalem porte ile, Emin Karakaya ahşap boyama ile, İsa Han ebru sanatı ile, Halil Çabalar taş boyama saratıyla, Zeynep Cin geleneksel bebek yapımı ile, Erol Öge yağlı boya sanatıyla, şair İsa Kahraman saz ve söz ile ve şair Esat Anık’ta şiirleriyle ile etkinliğe renk kattılar.

Ayrıca, ressam Sebahat Sarıoğlu’nun öğrencileri Aynur Kinkav, Selda Ünveren, Feriha İri, Güler Bitirim, Ayşe Kart, Nuray İnce, Belgin Şahan Turgut, Sezin Durgut ve Melisa Cömert’te yağlı boya tablolarıyla canlı performansta halkın ilgisiyle karşılaştılar. (EFE)