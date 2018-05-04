Kent Konseyi’nden şehit aileleri ve gaziler yararına sergi

Açılış töreninde konuşan Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Cemile Gül, "Şehitlerimizin kutsal emanetlerine, tüm toplum olarak sahip çıkmalıyız. Onlar için ne yapsak azdır" dedi.

Serginin açılmasına katkı sağlayan Kent Konseyi Başkanı Zekeriya Dağcı’ya teşekkür eden Gül, elde edilen gelirin şehit aileleri ve gazilere takdim edileceğini ifade etti.

Serginin açılış törenine iş kadını Sema Güral Sürmeli, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’nun eşi Aysel Saraçoğlu, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik’in eşi Birgül Çevik, DPÜ Rektörü Remzi Gören’in eşi Hatice Gören, Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş’ın eşi İlkgül Ertaş ve çok sayıda sanatçı ve sanatsever katıldı.

Bir çok sanatçının eserlerinin yer aldığı serginin 3 gün süreyle açık kalacağı belirtildi.(EFE)