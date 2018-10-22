Kestane üreticilerinin endişeli bekleyişi

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Kestane Dağı olarak adlandırılan bölgede kestane hasadında sona yaklaşıldı. Üreticiler, her yıl yarı yarıya azalan Simav Kestanesi'nin 'dal kanseri' nedeniyle 10 yıl içinde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını belirtiyorlar.

Kestane üreticisi Emine Sevgi, “Geçen seneye göre bu sene daha az kestane alıyoruz, önceki yıllara göre hasadımız daha az, önümüzdeki 3-5 sene içinde belki hiç alamayacağız, bu kadarına da şükür” dedi.

Simav Kestanesi'nin son yıllardaki azalma sebebinin, göl arazisinin kurutulması olduğunu söyleyen Muzaffer Karamıkoğlu, “Simav Kestanesi ile meşhur dağlarımızda, kestane üretiminde azalma görülüyor. Ben bunu Göl Ovası'nın susuzluğuna bağlıyorum. İklim değişikliğinden dolayı ve dal kanserine bağlı olarak kestane üretimi hızla azalmakta, Daha önce aşağı kesimlerde 4-5 ton kestane alan ağabeylerimiz bu gün çok az alıyorlar. Kestanecilik Simav için ayrı bir gelir kaynağı, çünkü Simav kestanesi çok farklı. 200 yıllık 8 kestane ağacından yaklaşık 2-3 ton alırken, bu gün yarısını bile alamıyoruz” dedi.

Kestane üreticisi Fadime Yaşa, “Simav dağlarının meşhur kestanesini, her yıl olduğu gibi bu sene de toplamaya geldik. Ancak çok iyi bir verim alamadık. 5-6 çuval kestane aldığımız ağaçlardan 1 çuval kestane alabiliyoruz, ağaçlarımızın hepsi kurumaya başlamış” diye konuştu.

Kestane üreticisi Kadir Yaşa, kestane silkelemek çıktığı ağacın dallarının kurumaya başladığından yakınarak, senede bir defa geldiklerini ve eski verimi alamadıklarını söyledi.

Kestane hasadı yapan Şerife Yaşa (30), Simav'ın meşhur kestanesini toplamak için her yıl tarlalarına geldiklerini ve kestane üretiminin düşmesinden duyduğu üzüntüyü belirtti. Yaşa, “Bu yıl önceki senelere göre kestane verimi çok az, bir ağaçtan 7 – 8 çuval kestane alıyorduk, şimdi neredeyse hepsinden o kadar alacağız” ifadelerini kullandı.

Simav'da yıllık kestane üretiminin 2 bin ton civarında olduğunu belirtildi. (MEİ-EFE)