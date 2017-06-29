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29 Haziran 2017 16:26

Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi ağır yaralandı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde ormanlık alanda ağaç kesim işinde çalışan 45 yaşındaki Yüksel Kayaaltı, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi ağır yaralandı

29 Haziran 2017 16:26


Olay Hisarcık İlçesi Hasanlar Köyü ormanlık alanında meydana geldi. Ağaç kesim işinde çalışan iki çocuk babası Yüksel Kayaaltı, kestiği yaklaşık 20 metre uzunluğundaki karaçam ağacının üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay mahalline gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Kayaaltı’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.(MA-EFE)




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