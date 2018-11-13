Kestiği ağacın dalı başına saplanan yaşlı adam hayatını kaybetti

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesinde, başına kestiği ağacın dalı saplanan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Karabatak mevkiinde arkadaşıyla ağaç kesen 70 yaşındaki Mehmet Toy'un başına dal saplandı. Toy'un arkadaşı Mustafa Balı'nın ihbarı üzerine olay yerine intikal eden 112 Acil Servisi ekipleri, şansın hayatını kaybettiğini belirledi. Toy'un cesedi, incelemenin ardından Domaniç İlçe Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.