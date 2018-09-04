Kıbrıs Gazisi Halil Uzun, son yolculuğuna uğurlandı

Uzun’un Türk bayrağına sarılı naaşı, Fatih Cami’nde kılınan öğle namazınI müteakip İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından askeri törenle Bölücek Mahallesi’ndeki Gaziler Mezarlığı’na defnedildi.

Cenaze törenine gazinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Muharip Gazileri Derneği Kütahya Şube Başkanı Şaban Başoğul, askeri, mülki erkan ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze törenine katılan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kıbrıs gazisi Uzun’un ailesi ile yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diledi.(EFE)