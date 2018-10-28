Kılıçdaroğlu, Dumlupınar'da sosyal tesis ve misafirhane açılışına katıldı

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Dumlupınar Sosyal Tesisleri ve Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Misafirhanesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törenle açıldı.

Dumlupınar Belediyesi önünde düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kütahya Milletvekili Ahmet Fazıl Kasap, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Ankara'nın Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Dumlupınar Belediye Başkanı Niyazi Tezcan, il ve ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından açılışta saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra bir konuşma yapan Dumlupınar Belediye Başkanı Niyazi Tezcan, "Tesisin Dumlupınar'a kazandırılmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Özellikle Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a ayrıca şükranlarımı sunuyorum'' dedi.

Tunceli'de donarak şehit olan askerler konusunda vicdanen rahatsız olduğunu belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, ''2 askerimizin Ekim ayında donarak ölmesi, bunun hesabının verilmesi lazım bu topluma. Bunun hesabı mutlaka ama mutlaka sorulmalıdır. O askerlerin elbiseleri yok muydu, onlar parka mı gidiyorlardı, yoksa Akdeniz'de mi geziyorlardı. Niçin düşünmediler. Hangi gerekçe ile düşünmediler. Dün bir şehidimizin babasıyla görüştüm. Kendisine Mezarlıklar Müdürlüğü telefon ediyor çocuğunun öldüğüne dair. Şehit demek kolaydır, şehidi anmak kolaydır, bütün mesele o şehidin beklentilerini gerçekleştirmektir'' dedi.

Konuşmaların ardından tesisin açılış kurdelesi kesildi. Kılıçdaroğlu ve protokol üyeleri, Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldılar.