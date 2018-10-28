Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki Cumhuriyet resepsiyona katılmayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki Cumhuriyet resepsiyonuna katılıp katılmayacağıyla ilgili, “Ankara'da olacağız. Cumhuriyeti Ankara'da kurduk. Ankara'ya, başkentimize sahip çıkacağız” dedi.

CHP'li Ankara Yenimahalle Belediyesi'nin, Dumlupınar Belediyesi için yaptırdığı Konukevi ve Sosyal Tesis'in açılış törenine katılmak üzere Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ilk olarak MHP'li Belediye Başkanı Niyazi Tezcan'ı ziyaret etti. Bir gazetecinin "Yarınki havaalanı açılışına katılacak mısınız? Akşamki resepsiyona katılacak mısınız?" şeklindeki soru üzerine Kılıçdaroğlu, "Şimdi burada, şöyle söyleyeyim. Elbette ki törenlere katılacağız" dedi. Soruyu soran gazetecinin, havaalanı açılışına katılıp katılmayacağını söylemesi üzerine de Kılıçdaroğlu "Hayır, hayır. Ankara'da olacağız. Cumhuriyeti Ankara'da kurduk. Ankara'ya, başkentimize sahip çıkacağız. Bizim için en değerli olan odur. Cumhuriyetten başka değerli bir şey yok. Çünkü Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi. Bizim ona sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.