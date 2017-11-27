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27 Kasım 2017 11:48

Kimsesiz vatandaşlara ev temizliği hizmeti

Kütahya’nın Simav ilçesinde Belediye temizlik ekipleri tarafından, yaşlı, kimsesiz ve hasta olan vatandaşların evleri her ay temizleniyor.

Kimsesiz vatandaşlara ev temizliği hizmeti

27 Kasım 2017 11:48


Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Kendi evini temizleyecek gücü olmayan ihtiyaç sahiplerine yönelik, ev temizliği hizmeti yaptıklarını belirtti.


Özkan, “Belediye Zabıta Müdürlüğünün kontrolünde 8’er kişilik temizlik ekiplerimiz ile, düzenli olarak belirlenen adreslerdeki evleri temizliyoruz. İlçemizde ihtiyaç sahibi, yaşlı kimsesiz ve yatalak hasta olan vatandaşlarımızın evlerine temizlik ekiplerimiz giderek, her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor. Sosyal Belediyecilik anlayışıyla başlattığımız ev temizliği uygulamasına bu hafta Karakür mahallemizde ikamet eden Münevver Kahraman, İzzet Erturan ve İbrahim Kahraman adlı vatandaşlarımızın evlerini temizleyerek devam ettik. Sosyal Hizmetler Birimi ekiplerimiz ile yeni adresler bulup, hizmet alanımızı genişleteceğiz. Mazlum ve muhtaç insanların yanında olmak, bizim geleneklerimizde var. Geçmişten gelen bu geleneği sürdürmeye gayret ediyoruz, vatandaşlarımızın hayır dualarını alıyoruz” dedi. (MEİ-EFE)




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