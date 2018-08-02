Kimyasal atıklar endişelendiriyor

Yol kenarında bulunan arazilerin ortasında bulunan evsel ve kimyasal atıklar bölgede arazisi olan çiftçileri rahatsız ediyor. Özellikle cam şişe içerisinde bulunan ve üzerinde ne yazdığı bilinmeyen şişelerin içindeki maddelerin ne olduğu bilinmiyor.

Ağarı köyü sakinlerinden ve aza olan Ekrem Cankal, ’’Biz defalarca buraya çöp atılmaması için uyarıda bulunduk. Kimlerin attığını bilmiyoruz. Özellikle bu ilaç şişelerine benzeyen maddeleri kimin attığından hiç haberdar değiliz. Arazilerimize yağmur yağdığında zarar verip vermediğini de bilmiyoruz. Burada sadece Ağarı köyü yok. Örencik, Abaş, Kızık ve tepecik köy gibi birçok köy var. Kimin attığını bilemeyiz. Ancak yetkililerin bu konuyla ilgili çalışma yapmasını ve bu şişelerdeki maddelerin ne olduğunu araştırmasını isteriz’’ dedi. (YD-EFE)