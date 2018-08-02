Diğer
Kategoriler
02 Ağustos 2018 11:19

Kimyasal atıklar endişelendiriyor

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde evsel ve kimyasal atıklar endişe oluşturuyor.

Kimyasal atıklar endişelendiriyor

02 Ağustos 2018 11:19


Yol kenarında bulunan arazilerin ortasında bulunan evsel ve kimyasal atıklar bölgede arazisi olan çiftçileri rahatsız ediyor. Özellikle cam şişe içerisinde bulunan ve üzerinde ne yazdığı bilinmeyen şişelerin içindeki maddelerin ne olduğu bilinmiyor.


Ağarı köyü sakinlerinden ve aza olan Ekrem Cankal, ’’Biz defalarca buraya çöp atılmaması için uyarıda bulunduk. Kimlerin attığını bilmiyoruz. Özellikle bu ilaç şişelerine benzeyen maddeleri kimin attığından hiç haberdar değiliz. Arazilerimize yağmur yağdığında zarar verip vermediğini de bilmiyoruz. Burada sadece Ağarı köyü yok. Örencik, Abaş, Kızık ve tepecik köy gibi birçok köy var. Kimin attığını bilemeyiz. Ancak yetkililerin bu konuyla ilgili çalışma yapmasını ve bu şişelerdeki maddelerin ne olduğunu araştırmasını isteriz’’ dedi. (YD-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç