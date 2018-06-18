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18 Haziran 2018 12:23

Kiraz üreticisinin fiyat tepkisi

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde, bir grup kiraz üreticisi, tüccarların fiyat düşürmesine tepki göstermek için topladıkları ürünleri kasalarla yere döktü.

Kiraz üreticisinin fiyat tepkisi

18 Haziran 2018 12:23


Pazarlar ilçesinde Belediye tarafından oluşturulan meyve alım merkezinde Ahmet Altınkaya isimli üretici meyve bahçesinden toplayıp geldiği kirazları alıcıları protesto etmek için meyve alım merkezinin ortasına döktü.


Kiraz alıcılarının ürünü bedava almak istediklerini belirten kiraz üreticisi Ahmet Altınkaya,"Tüccarlar, kiraz fiyatını 4-5 liradan 1-2 liraya düşürüyor. Artık mazot ve gübre parasını çıkartamıyoruz. Tüccarlar fiyat konusunda birbirleriyle anlaşıyorlar ve aradaki farkı kendileri yiyorlar. Biz mağdur oluyoruz. Bizim kirazımızı bedava almak istiyorlar. Bende bedava almak istiyorlarsa yerden toplayarak alsınlar dedim. Kiraz alıcılarını protesto ediyorum" dedi.(MB-EFE)




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