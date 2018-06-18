Kiraz üreticisinin fiyat tepkisi

Pazarlar ilçesinde Belediye tarafından oluşturulan meyve alım merkezinde Ahmet Altınkaya isimli üretici meyve bahçesinden toplayıp geldiği kirazları alıcıları protesto etmek için meyve alım merkezinin ortasına döktü.
Kiraz alıcılarının ürünü bedava almak istediklerini belirten kiraz üreticisi Ahmet Altınkaya,"Tüccarlar, kiraz fiyatını 4-5 liradan 1-2 liraya düşürüyor. Artık mazot ve gübre parasını çıkartamıyoruz. Tüccarlar fiyat konusunda birbirleriyle anlaşıyorlar ve aradaki farkı kendileri yiyorlar. Biz mağdur oluyoruz. Bizim kirazımızı bedava almak istiyorlar. Bende bedava almak istiyorlarsa yerden toplayarak alsınlar dedim. Kiraz alıcılarını protesto ediyorum" dedi.(MB-EFE)