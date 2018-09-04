Kırgızistanlı sanatçıların Simav sevdası

Simav’ın tabiat parkı Gölcük mesire alanında piknik yapan 12 kişilik bayan koro grubu Simav’a hayran olduklarını belirttiler. Aruuke grubunun rehberi Amanbek Dyikanbaev, Simav’daki 4 Eylül kurtuluş etkinliklerinde Kırgızistan ve Türk Dünyası şarkılarıyla bir konser vereceklerini belirterek, “Ekibimizde bulunan Kırgız sanatçılarımızın Simav sevdası anlatmakla bitmiyor. Simav’ı cennetin bir köşesi gibi gördük. Gölcük bir doğa harikası” dedi.

Simav Belediye Başkanlığı tarafından davet edilen Kırgızistan Aruuke grubunun, 4 Eylül kurtuluş etkinliklerinden sonra memleketlerine dönecekleri bildirildi. (MEİ-EFE)