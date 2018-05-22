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22 Mayıs 2018 11:56

Kırsaldaki sahipsiz köpekleri besliyor

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan Nejdet Demirat, yıllardır kırsalda bulunan sahipsiz hayvanlara sahip çıkıyor.

Kırsaldaki sahipsiz köpekleri besliyor

22 Mayıs 2018 11:56


Kırsal alanda bulunan köpekleri kendi imkanları ile ve çevreden gönderilen yiyeceklerle besliyor.


Tavşanlı’da yaşayan ve kırsal alanlarda hemen hemen her gün sahipsiz köpeklere yiyecek götüren hayvan sever Nejdet Demirat, en son İstanbul’dan, kurduğu aşevi, misafirhane ve yetimhane ile sokak hayvanlarının en büyük koruyucusu ve gönüllü hizmetlisi olarak bilinen iş adamı Nafiz Hekim’in gönderdiği yaklaşık 5 bin ekmeği arkadaşları ile birlikte sahipsiz hayvanlara dağıttı.


Tavşanlılı hayvansever Nejdet Demirat, "Nafiz Hekim bey Tavşanlı çevresindeki sahipsiz canlarımız için 5 bin ekmek gönderdi. Şu anda ilçe çevresinde kırsalda binin üzerinde doğum var. Sahipsiz buradaki canlarımıza ekmekleri dağıtacağız. Allah emeği geçen herkesten razı olsun, Nafiz Hekim beyefendinin tuttuğu altın olsun."


Nejdet Demirat ilk olarak şehir içerisinde Belediye’nin yapmış olduğu besleme odaklarına ekmekleri dağıttı. (Tİ - EFE)




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