Kışlada meslek sahibi oldular

Kursu başarıyla bitiren Mehmetçiklere sertifikaları düzenlenen bir törenle takdim edildi.

Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Koz, kurs bitirme belgelerin sivil hayatta katkı sağlayacağını ifade etti.

Jandarma Garnizon Komutanı Hasan Aral, ’’Açılan Kurs sonunda hem Jandarma hizmet binamızda kalorifer ateşçisi ihtiyacımız çözüldü, hem de askerlerimiz böyle bir meslek sahibi oldu. Kendilerini kutluyorum’’dedi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fuat Bayri, yaptığı konuşmada, ’’Komutanımız Hasan Aral’ın işbirliği teklifi ile Jandarma Komutanlığı binasını bizlere açarak asker ve sivil 15 vatandaşımızın eğitim almasına fırsat tanıdı. Kendilerine teşekkür ediyorum. ’Her zaman, her yerde, herkese göre mutlaka bir kursumuz vardır’ sloganı ile çıktığımız yolda bu sefer de kışlada hayat boyu öğrenme faaliyetlerini gerçekleştirmiş olduk’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)