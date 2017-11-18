Diğer
Kategoriler
18 Kasım 2017 10:23

Kışlada meslek sahibi oldular

Kütahya’nın Şaphane Halk Eğitimi Merkezi tarafından, İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı’ndaki askerlere yönelik açılan Kalorifer Ateşçisi Kursu sona erdi.

Kışlada meslek sahibi oldular

18 Kasım 2017 10:23


Kursu başarıyla bitiren Mehmetçiklere sertifikaları düzenlenen bir törenle takdim edildi.


Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Koz, kurs bitirme belgelerin sivil hayatta katkı sağlayacağını ifade etti.


Jandarma Garnizon Komutanı Hasan Aral, ’’Açılan Kurs sonunda hem Jandarma hizmet binamızda kalorifer ateşçisi ihtiyacımız çözüldü, hem de askerlerimiz böyle bir meslek sahibi oldu. Kendilerini kutluyorum’’dedi.


Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fuat Bayri, yaptığı konuşmada, ’’Komutanımız Hasan Aral’ın işbirliği teklifi ile Jandarma Komutanlığı binasını bizlere açarak asker ve sivil 15 vatandaşımızın eğitim almasına fırsat tanıdı. Kendilerine teşekkür ediyorum. ’Her zaman, her yerde, herkese göre mutlaka bir kursumuz vardır’ sloganı ile çıktığımız yolda bu sefer de kışlada hayat boyu öğrenme faaliyetlerini gerçekleştirmiş olduk’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
10
°
C
Yağmurlu
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    10°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    7°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    7°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç