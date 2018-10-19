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Kitap kurdu öğrenciler ödüllendirildi

Kütahya’da Meslek Liseleri arasında düzenlenen Kitap Okuma Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi2018-1019 Eğitim-öğretim yılında Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı il genelinde meslek liselerinde 10-11 ve 12.

Kütahya'da Meslek Liseleri arasında düzenlenen Kitap Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi


2018-1019 Eğitim-öğretim yılında Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı il genelinde meslek liselerinde 10-11 ve 12. sınıflarında okuyan öğrencilere yönelik olarak kitap okumayı sevdirmek, okuma alışkanlığı kazandırmak, okuduğu kitabın anlama seviyesini görmesini sağlamak, güven duygusunu geliştirmek, sosyal ve kültürel alanda okulunu temsil etme bilincini kazandırmak amacıyla düzenlenen kitap okuma yarışması ve ödül töreni gerçekleştirildi.


Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılan yarışmaya il genelinde dereceye giren 33 öğrenci katıldı. Dereceye giren öğrencilere ödüllerini veren İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, meslek lisesi öğrencilerinin mutlaka kendilerine güvenmeleri gerektiğine vurgu yaparak, “Her ne kadar yarışma sonrasında dereceye girenler olsa da kazanan tüm öğrencilerimiz olmuştur” dedi.(EFE)

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