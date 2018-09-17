Kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

2018- 2019 Eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde düzenlenen programda Kütahya Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kütahya Eğitim-Bir-Sen iş birliği ile il genelinde düzenlenen ortaokullar ve liseler arası kitap okuma yarışmasında ilk 3 dereceye giren 9 öğrenciye ödülleri Kaymakam Furkan Başar ve Belediye Başkanı Fatih Çalışkan tarafından verildi.(MA-EFE)