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Kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Hisarcık ilçesinde il genelinde düzenlenen ortaokullar ve liseler arası kitap okuma yarışmasında dereceye giren 9 öğrenci ödüllendirildi.


2018- 2019 Eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde düzenlenen programda Kütahya Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kütahya Eğitim-Bir-Sen iş birliği ile il genelinde düzenlenen ortaokullar ve liseler arası kitap okuma yarışmasında ilk 3 dereceye giren 9 öğrenciye ödülleri Kaymakam Furkan Başar ve Belediye Başkanı Fatih Çalışkan tarafından verildi.(MA-EFE)

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