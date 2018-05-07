Olağan Genel Kurulu’na katıldı.

Kütahya İlinden Yetişenler Derneği (KİYD) 50. Olağan Genel Kurulu saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

49. faaliyet raporunu okuyarak katılımcıları bilgilendiren Kütahya İlinden Yetişenler Derneği Genel Başkanı Süleyman Çankaya, "Kütahya’mıza ve Kütahya’mızın güzel insanlarına hizmet etmekten haz duyuyor, zevk alıyoruz. ‘İnsanların en hayırlısı başkalarına faydalı olandır’ Hadis-i Şerif doğrultusunda hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Gözle görülür, elle tutulur işler yaptığımıza inanıyoruz. Derneğimizin bugünlere gelmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Olağan Genel Kurul’da derneğe maddi ve manevi katkıda bulunanlara Vali Ahmet Hamdi Nayir ile Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu tarafından plaket takdim edilirken kongre sonunda, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yeniden Süleyman Çankaya seçildi. (EFE)