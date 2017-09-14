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14 Eylül 2017 10:03

Kızılay, Butik Mağazası’nın tescilini onaylandı

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde, Kızılay Şaphane Butik Mağazası’nın tescilinin onaylandığı bildirildi.

Kızılay, Butik Mağazası’nın tescilini onaylandı

14 Eylül 2017 10:03


Kızılay Şaphene Şube Başkanı İbrahim Tokyay mağazanın açılmasıyla beraber bölgede bir çok aileye yardım için ulaşılacağını ifade etti. Tokyay, "Bölgemizde bir ilk ve örnek alınacak olan Kızılay Şaphane butik mağazamızın tescili onaylanmıştır. Yen’i ürünlerimizle barkot ve bilgisayar sistemine geçip tüm ihtiyaç sahiplerimize daha kaliteli ve daha etkin bir hizmet sunacağız. Kızılay Şubesinin açmış olduğu sosyal giyim mağazasında ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ihtiyaçları verilecek. Türkiye genelindeki dostlarımızdan ve büyük mağazalarımızdan talep ettiğimiz giysileri, ayakkabıları Şaphane’de açmış olduğumuz sosyal giyim mağazamızda vatandaşlarımızın ihtiyacı mukabilinde ücretsiz dağıtacağız. Bu yaptığımız hizmet Türkiye’de bir ilktir’’ ifadelerini kullandı. (YD -EFE)




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