Kızılay’a Şaphane MYO öğrencilerinden destek

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Şaphane Meslek Yüksekokulu öğrencileri, kan stokları azalan Kızılay’a kan desteğinde bulundular.

Şaphane Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen kan bağışı kampanyasında 82 ünite kan bağışı yapılarak, kan stokları azalan Kızılay’a destek sağlandığı bildirildi.

Şaphane Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. H. Feyyaz Ebeoğlugil, “Şaphane Meslek Yüksekokulu’nda 600 öğrenci eğitim alıyor. Öğrencilerimiz Kızılay’ın kan stoklarının azaldığının sosyal medyadan ve haberler aracılığıyla bildirilmesine seyirci kalmadılar. Öğrencilerimiz final sınavları haftasında olmalarına rağmen 100 üzerinde başvuru gerçekleşti ve 82 ünite kan bağışıyla rekor kırdılar. Öğrencilerimizin bu anlamlı desteği takdirle karşılanmıştır” dedi.(MA-EFE)