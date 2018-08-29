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29 Ağustos 2018 12:56

Kızılcık tarhanası yere serilerek kurutuluyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde ev hanımları kızılcık meyvesinden yaptıkları yöresel çorbalardan ekşi tarhana hamurunu açık alanlara serdikleri bezlerin üzerinde kurutuyorlar.

Kızılcık tarhanası yere serilerek kurutuluyor

29 Ağustos 2018 12:56


Kızılcık tarhanasının diğer adıyla ekşi tarhananın ’doktor çorbası’ olarak da bilindiğini ifade eden ev hanımı Fatma Çakır,” Kızılcık meyvesini kaynatıp un ile karıştırarak yaptığımız şifa kaynağı ekşi tarhana hamurunu boş alanlara bez üzerine sererek ovma derecesine gelinceye kadar güneşte kurutuyoruz. Daha sonra kuruyan hamuru mahallede bulunan hanımlarla birlikte imece usulü ovarak toz haline getirip kavanozlara doldururuz. Toz haline getirilen tüketime hazır ekşi tarhana kendine has ekşi bir tada sahiptir. Böbrek ve idrar yolu rahatsızlıklarına faydalı olduğu bilinen ekşi tarhanayı evlerimizden hiç eksik etmeyiz. Hasta ve iştahsız olduğumuz zamanlarda bu çorbayı tercih ettiğimiz için ekşi tarhana yöremizde ’doktor çorbası’ olarak ta bilinir”dedi.(MA-EFE)




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