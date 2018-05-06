Klasik otomobil sevenler Kütahya’da buluştu

Klasik Otomobil Şenliği’nde buluştu. Farklı modellerde sergilenen klasik araçlar, Kütahyalıları adeta zamanda yolculuğa çıkardı.

Renkli görüntülerin yaşandığı şenlik alanında Vali Ahmet Hamdi Nayir ile Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, klasik otomobilleri tek tek inceleyip araç sahipleriyle sohbet etti.

20 ilden yaklaşık 70 aracın katıldığı etkinliğe katılan klasik otomobil tutkunlarından Güngör Emre, “Klasik araç merakı bende 15 senedir var. Hava soğutmalı ve şirin olduğu için vosvos araçlara ilgi duyuyoruz. Biz bugün etkinliğe 12 vosvos aracı ile katılıyoruz” dedi.

Üstü açık kabrio ile katılan Mehmet Gül, “Klasik otomobil otomobillerimiz ile katıldığımız bu etkinliklerin Kütahya’da sayısını artması istiyoruz. Benim aracın üstü açık 1972 model carbio vosvos. Bu araçların fabrika çıkışlı üstü açıklarda var biz bu aracı orjinale yakın bir şekilde sonra da üstü açık hale getirdik" diye konuştu.

35 senedir murat 124 kullanan 81 yaşındaki Cengiz Saygaç ise, “Ben 35 yıldır bu aracı kullanıyorum. Aracı satamıyorum da bu araçta çocuklarım ve torunlarım büyüdü. Bu araç benimle birlikte gidecek benim vazgeçilmezin haline geldi” diye konuştu.