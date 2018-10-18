'Kodlama haftası' kutlandı

2013'ten beri Avrupa'nın bir çok yerinde Codeweek.eu sitesi çatısında toplanan Avrupalı okulların, kodlama ve dijital okuryazarlığı eğlenceli ve ilgi çekici hale getirmek amaçlı aktivite ve etkinlikler yaptığı Europe Code Week-Kodlama Haftası, Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulunda düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Okul Müdürü İsmail Değirmenci, 5 gün süren ve büyük ilgi gören Kodlama Haftası etkinliklerinde öğrencilere önce kodlamanın ne olduğunun video gösterimi ile anlatıldığını belirterek,” Daha sonra kağıt üzerinde sınıf içi basit kodlama oyunları oynattık. Tüm sınıflardaki öğrencilerimizi sırayla Halk Eğitim Merkezi´ndeki bilgisayar laboratuvarına götürerek burada öğrencilerimizin code.org sitesinden basit oyunlaştırılmış kodlar yazmasını sağladık. Etkinliklerin sonunda ise tüm öğrencilerimize sertifikalarını dağıttık. Bu etkinliklerin gerçekleştirilmesinde emeği geçen öğretmen ve idarecilerimize, katkılarından dolayı k Halk Eğitim Merkezine ve bilgisayar öğretmenine teşekkür ediyorum” dedi.(MA-EFE)