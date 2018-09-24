Komedi ve dram filminin çekimleri başladı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Tiyatro ve film çekimlerinin yapıldığı "Paldır Küldür" adlı Sanat Evinden Tavşanlılı yönetmen Samet Dağ ve arkadaşları, "Dikkat Canavar Var" adlı uzun metrajlı filmin çekimleri ile festivallere hazırlanıyorlar.

Yorucu ve bir o kadar da neşeli geçen çalışmalar sonucu iyi bir iş ortaya çıkardıklarını ve daha iyilerini bu ekiple yapmaya devam etmek istediklerini söyleyen Yönetmen Samet Dağ, “ Geçtiğimiz yıl 2 kez tiyatro oyunu oynadığımız filmimize yoğun ilgi gösterilmesi nedeniyle uzun metrajlı film çekimlerine karar verdik. Komedi ve dram şeklinde olan oyunumuz Muhtarlık seçimlerinde yaşananları anlatıyor. 50 kişilik oyuncu ekibimiz var ve Domaniç ilçesi Güney köyünde çekimlerimize başladık, Tavşanlı'da da tarihi mekanlarda çekimlerimiz devam ediyor” dedi.

Filmin oyuncularından aynı zamanda görüntü yönetmeni İsmail Fazıl Atabay ise çekimlerde yaşadıkları zorlukları dikkat çekti.

Atabay, film yapımında tam manasıyla bağımsız olduklarını, hiçbir yerden destek almadıklarını ifade ederken şunları söyledi; " Harika bir ekip ile çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl oynanan tiyatro oyunu 'Dikkat Canavar Var" oldukça ilgi görmüştü. Bunu uzun metrajlı film haline getirmek istedik. Sinema adına birçok şeyler yapmak istiyoruz. Bu konuda sinema adına her şeyi yapmayı planlıyoruz. Çünkü Tavşanlı'da böyle bir potansiyel var. Yalnız tek sıkıntımız şu, bağımsız sinemacılardan Nuri Bilge Ceylan ve rahmetli Ahmet Uluçay gibi, festivallere çok güzel filmler götürdüler ve ödüllerle döndüler. Yerel yönetimlerden ve çevreden maddi destek bulamıyoruz. Ama buna rağmen sinema tutkusu sayesinde birşeyler yapmaya çalışıyoruz ve devam edeceğiz. Çünkü hakikatten güzel bir ekibimiz var. Bu filmi çektikten sonra İstanbul'da yapımcı büyüklerimizle iletişime geçerek, tüm Türkiye çapında bu filmi göstermeyi ve festivallere göndermeyi planlıyoruz." (Tİ - EFE)