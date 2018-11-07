Komutan'dan tebrik ziyareti

Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Necati Gündüz, Kütahya Valisi Ömer Toraman'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kütahya'ya atanan Toraman, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Necati Gündüz'ü makamında kabul etti.

Kabullerinden dolayı Toraman'a teşekkür eden Tuğgeneral Necati Gündüz, yeni görev yeri Kütahya'nın hayır getirmesini diledi.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Toraman, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Necati Gündüz'e nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti.(EFE)