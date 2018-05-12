Diğer
Kategoriler
12 Mayıs 2018 18:10

Köpeğini kurtarmak isterken boğuldu

Kütahya’nın Emet ilçesinde bir genç, köpeğini kurtarmak için gölette boğuldu.

Köpeğini kurtarmak isterken boğuldu

12 Mayıs 2018 18:10


Edinilen bilgiye göre, Umutlu köyünde çobanlık yapan babasının yanına ziyarete giden Mehmet Elibol (17), 7 metre derinliğindeki gölete düşen köpeğini kurtarmak için suya girdi. Elibol, sudan çıkamayınca babası Hüseyin Elibol jandarma ekiplerini aradı. Gölet, kepçe ile yol açılarak boşaltılmaya çalışıldı. Yaklaşık 1 saat süren kepçe ile suyu boşalma işleminden sonuç alınamadı. Ardından Kütahya AFAD su altı arama ve kurtarma ekibinin olay yerine gelmesiyle yapılan yarım saatlik çalışma sonucu Mehmet Elibol’un cesedine 7 metre derinlikte ulaşıldı. Aile fertlerinin yaklaşık 2 saat süren arama kurtarma çalışmaları sırasındaki feryatları yürekleri yaktı. Mehmet Elibol’un cesedi otopsi için Emet Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Emet Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
20
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç