Köpeğini kurtarmak isterken boğuldu

Edinilen bilgiye göre, Umutlu köyünde çobanlık yapan babasının yanına ziyarete giden Mehmet Elibol (17), 7 metre derinliğindeki gölete düşen köpeğini kurtarmak için suya girdi. Elibol, sudan çıkamayınca babası Hüseyin Elibol jandarma ekiplerini aradı. Gölet, kepçe ile yol açılarak boşaltılmaya çalışıldı. Yaklaşık 1 saat süren kepçe ile suyu boşalma işleminden sonuç alınamadı. Ardından Kütahya AFAD su altı arama ve kurtarma ekibinin olay yerine gelmesiyle yapılan yarım saatlik çalışma sonucu Mehmet Elibol’un cesedine 7 metre derinlikte ulaşıldı. Aile fertlerinin yaklaşık 2 saat süren arama kurtarma çalışmaları sırasındaki feryatları yürekleri yaktı. Mehmet Elibol’un cesedi otopsi için Emet Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emet Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.