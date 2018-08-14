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14 Ağustos 2018 11:59

Kore Gazisi Halil Gündüz son yolculuğuna törenle uğurlandı

Kütahya Tavşanlılı Kore Gazisi Halil Gündüz, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Kore Gazisi Halil Gündüz son yolculuğuna törenle uğurlandı

14 Ağustos 2018 11:59

Kore gazisi için Ulu Cami’de kılınan cenaze namazının ardından naaşı askeri törenle taşınarak mezarlığa götürüldü.


Cenaze Namazını Tavşanlı Müftüsü Hüseyin Aksoy kıldırırken, cenazeye Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Atabay, askeri erkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


Başkan Yardımcısı Mehmet Atabay, büyük fedakarlıklar göstererek Kore’de çarpışan gazimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diledi. Ayrıca son yolculuğunda Gazi Halil Gündüz’ü Kore ve Kıbrıs Gazileri de yalnız bırakmadı. (Tİ - EFE)




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