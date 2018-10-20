Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kore Kültür Merkezi, Kütahya Belediyesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi iş birliği ile Kütahya'da Kore geleneksel müzik ve dans gösterisi düzenlendi.

Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Vali Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Ertaş, Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Müsteşarı Dong Woo Cho, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, bazı daire müdürleri, akademisyenler ile davetliler katıldı.

Geleneksel kıyafetlerle sahne alan Koreli sanatçıların gösterisi ilgiyle izlendi.

Vali Ahmet Hamdi Nayir ile Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Ertaş, Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Müsteşarı Dong Woo Cho ile eşine, Kore ile ilişkilerin pekiştirilmesine yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ederek günün anısına çiçek takdim ettiler. (EFE)