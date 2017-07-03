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03 Temmuz 2017 12:40

Köy çeşmelerinin soğuk suları serinletiyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Kızılçukur köyünde bulunan iki çeşmenin buz gibi soğuk sularını sıcak yaz günlerinde serinlemek vatandaşlar tercih ediyor.

Köy çeşmelerinin soğuk suları serinletiyor

03 Temmuz 2017 12:40


Kızılçukur köyü içinde bulunan Yaren ve Dedemoluk çeşmeleri yazın buz gibi, kışın ise ılık sularıyla yöredeki insanların tercih ettiği çeşme sularının başında geliyor.


Köy Muhtarı Nevzat Güner, her iki çeşmenin yapılan tahlil sonucu içme suyu olarak kullanılmasında hiçbir sakınca olmadığının tespit edildiğini söyledi.


Güner,”1300 metre rakımlı köyümüzün hemen yanındaki dağdan gelen ve iki çeşmeden akan buz gibi soğuk içme suyunu kullanmak amacıyla özellikle hemen yakınımızda bulunan Simav ilçesine bağlı Kestel köyünden ve komşu köylerden vatandaşlar su doldurmak için köyümüze geliyorlar. Çeşme sularının tercih edilebilir olmasının sebebi sağlıklı, yazın çok soğuk, kışın ise ılık olması” dedi.(MA-EFE)




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