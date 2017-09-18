Köy muhtarından ‘yangın savaşçıları’na övgü

Köylerine de sıçrayan yangın sonucu Erol Taş’a ait iki katlı evde büyük hasar oluştuğunu ve Mehmet Candan’a ait ahır ve samanlık tamamen yandığını hatırlatan Kabaklar köyü Muhtarı Mehmet Karaca,” 3 farklı noktada çıkan yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle yayılmış ve yaklaşık 300 dönüm alan yangında zarar görmüştür. Sevindirici olan köyümüze de sıçrayan böyle büyük bir yangını can kaybı yaşanmadan atlatmış olmamız. Yangına ilk andan itibaren hızlı müdahalede bulunarak köyümüz evlerine yayılmasını önleyen, iki gün boyunca canla başla çalışan, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, Emet, Hisarcık Orman yangın söndürme ekiplerine, Emet ve Hisarcık Belediyesi ile Emet Bor İşletmesi itfaiye ekiplerine, ayrıca köyümüzü ziyaret ederek bizlerin yanında olan Kütahya Valimize, Vali Vekilimize, Emet Kaymakamımıza, Kütahya Orman Bölge Müdürüne, Hisarcık Hasanlar köyü ile Emet Göncek köylülerine ve tüm orman teşkilatı personeline teşekkür ediyorum” dedi.(MA-EFE)