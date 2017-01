Köy okuluna kütüphane

Kütahya Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yeni bir bakış açısıyla oluşturulan Köprüören Tek Termik İlk ve Ortaokulu Kütüphanesi törenle hizmete sunuldu.

Açılış törenine, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Şükrü Nazlı ile İshak Gazel, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanı ve Vali Yardımcısı Hüdayar Mete Buhara, İl Jandarma Komutan vekili Albay Bülent Keskin, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreter vekili Murat Koyak, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, bazı daire müdürleri, STK Temsilcileri, öğrenciler ve aileler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Köprüören Tek Termik İlkokulu Müdürü Ahmet Erbaş, “Kütüphanenin açılış amacı öğrencilerimizin zihinlerini aydınlatmak, velilerimize ve faydalanmak isteyen herkese kitap okuma imkanını sunmaktır” dedi.

Musa Yılmaz: Bölgede ilk ve tek

Türkiye’nin geleceğini kitapla buluşan gençlerin inşa edeceğini belirten İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz kütüphanenin bölgede ilk ve tek olduğunu söyledi. Projenin artarak devam edeceğini dile getiren Başkan Yılmaz, “İl Özel İdaresi, İl Genel Meclisi olarak bugün 550 köyümüzün altyapısını tamamladık. Meclis’te bütün arkadaşlarımızla öncelik vermemiz gereken konunun eğitim ve gençliğimiz olduğuna karar verdik. Bütün meclis üyelerimizle yeni bir düşünce ve planlama ortaya koyarak üst yapıda gençlerimize, özellikle taşımalı eğitim merkezlerimize spor alanları ve kütüphaneler açalım diye karar aldık. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz kütüphanenin bölgede ilk ve tek olmasının gururunu yaşıyoruz. Bu projeleri daha da yaygınlaştıracağız. Sadece Merkez ilçede 5 tane taşımalı merkezimiz var. İnşallah aynı modeli biraz daha geliştirerek İhsaniye Köyü ile Sırören Köyümüzde, gelecek sene içerisinde de Sabuncıpınar ile Kızılcaören Köyümüzde bu hizmeti gerçekleştireceğiz. Kör ideolojilere esir olan ve ülkemizi bir terör kuşağına sokup gerçekten tökezletmek isteyenlerin terörde gençlerimizi kullanmasının önüne ancak bu şekilde geçebileceğimizi düşünüyorum. Gençlerimizi kitapla buluşturarak geleceğimizi inşa etmek istiyoruz. Bu projeleri yaygınlaştırarak götüreceğiz. Devletimiz ve imkanlarımız güçlü bunları çok hızlı şekilde hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.



Şükrü Nazlı: İl Genel Meclisi’nin geldiği en güzel nokta budur



Bilginin dünyadaki en önemli güç olduğunu aktaran AK Parti Kütahya Milletvekili Şükrü Nazlı, “Ben de bir dönem İl Genel Meclisi Başkanlığı yaptım. Bugün hakikaten İl Genel Meclisi Başkanımızın ağzından bu güzel cümleleri duymak heyecan verici. Bu adeta bedenlerden ruhlara yükselişin bir ifadesi. Biz bugüne kadar insanımızın hayatını kolaylaştıran yollar, kanalizasyonlar, altyapılar birçok çalışma yaptık. Ama bugün bir kütüphaneyi açmak hakikaten İl Genel Meclisimizin geldiği noktanın en güzel ifadesi. Kendim kitap okumayı çok seven ve bunu yaygınlaştırmak için çaba gösteren bir insanım. Kitap okuma sevgisini insanlara aşılamamız lazım. Kütüphanelerin kalitelerini artırmak için çalışmalar yapmamız lazım. Bilgi dünyada en önemli güç. Bilgiye sahip olmak zorundayız. Bilgiye sahip olmadan gelişmekten ve kalkınmaktan söz edemeyiz. Özellikle bu topraklarda yaklaşık iki asırdan beri oluşan aşınmaya karşı yeniden kendimize gelebilmek ve ayağa kalkabilmek, bunu gelecek kuşaklara taşıyabilmenin tek yolu okumaktır” diye konuştu.



İshak Gazel: Emperyel güçlerin emellerini boşa çıkartacağız



AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel konuşmasına Ortaköy Reina’daki terör saldırısıyla başladı. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyen Gazel, “31 Aralık gecesi maalesef bu ülkenin birlik ve beraberliğine dahleden uluslararası emperyal güçlerin yerli işbirlikçilerinin yeni bir oyunuyla yine karşı karşıya kaldık. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet yakınlarına da baş sağlığı diliyorum. Gerçekten üzücü bir olaydı ama Türkiye olarak ve bin yıldır bu topraklarda yaşayan ve bin yıldır bu toprakların kendisine yüklemiş olduğu tarihi misyonu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan büyük bir millet olma yolunda hareket eden bir ülke olarak birlik ve beraberliğimizi her zaman koruyacağız. Bu tarz emperyal güçlerin ülkemiz üzerindeki emellerini bu sayede boşa çıkaracağız inşallah” dedi.

Kütüphanelerin birer cazibe merkezi haline getirilmesi gerektiğini belirten AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, “Okumak soylu bir eylemdir. Ülkemiz üzerine yapılan bütün bu hesaplara karşı vereceğimiz en güzel cevaplardan birisi de budur. Kütüphanecinin sanki tek görevi kütüphanede bulunan kitapları muhafaza etmek, onları korumak. Aman dışarı giderse bir sıkıntı olur, kitabın başına bir şey gelir. Düşünce bu olmamalı. Öğrencilerimize kitapları verelim. Kaybolan kitap olursa bundan öğrenciyi sorumlu tutmamamız lazım. Bir vatandaşımız ne diyor, kendinden kitap isteyen bir arkadaşına cevaben ‘Kütüphanemin yarısını emanet aldığım kitaplardan oluşturdum.’ Belki o öğrencinin şahsi kütüphanesini oluşturmasına da vesile oluruz. Eksik olan kitabı biz tamamlayacağız devlet olarak. Bu anlamda kütüphaneyle ilgilenecek arkadaşımızın da gayretli çalışmasını istirham ediyorum. Burada inşallah daha güzel bir gençliğin, daha iyi, daha kaliteli ve bu millet bu vatan uğruna çalışacak azimli bir gençliğin yetişmesine de bu ortamın vesile olabileceği kanaatindeyim. Tek ricam bu kütüphane ölü bir mekan olmasın. Bu kütüphanede çocuklar ses de çıkarsınlar, oynasınlar da. Burası bir cazibe merkezi olsun. Burası çocukların kitapla haşır neşir olduğu, kitabın kokusunu duyduğu ve o kitabı her zaman özleyeceği bir ortam olsun. 30’lu 40’lı yaşlarında o genç kardeşimiz burada yaşamış olduklarını çok güzel anı diye hatırlasın ki hayatına bir yön verebilsin. Fetullahçı Terör Örgütü dahil DAEŞ ve PKK da dahil bütün terör örgütlerinin bu ülkede yaşayan insanlar arasında taban bulabilmesinin tek sebebi yanlış bilgileri millete enjekte etme. Özellikle FETÖ nerede bir hurafe, nerede bir Kuran’ın yanlış yorumlanması, nerede dine, İslam’a aykırı bir şey var onu alıp bayraklaştırarak milletin beynine enjekte ederek maalesef kendine militan yetiştirmekte. Bunun karşısında da en önemli dayanağımız eğitimdir, okumaktır. Bu tarz yapılanmalara da bu vesileyle inşallah engel olacağız” dedi.



Vali Nayir: Öğrencilerimiz sonuna kadar istifade etmeli



Kütüphanelerden öğrencilerin en iyi şekilde istifade edebilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını vurgulayan Vali Ahmet Hamdi Nayir, “İlklerin, yeniliklerin ister istemez bir cazibesi, bir zevki var. Burada da bir ilki yaşıyoruz. Altyapı ile görevli olan İl Özel İdaremiz ve onun paydaşı olan Köylere Hizmet götürme Birliği’miz altyapıdaki hizmetleri tamamladıkça üst yapıya da el atıp, bir kütüphane örneğini oluşturmak için gayret içerisine girmiş. Konuşmalarından da anladım ki bu çalışmadan büyük keyif almışlar, şevk duymuşlar. Altyapısıyla, üstyapısıyla hepsi bizim. Geleceğe dair en güzel şeyleri yapıp, ortaya çıkarmamız lazım. İnanıyoruz ki gençlerimiz, öğrencilerimiz her şeyin en güzeline layık. Burada da daha dışarıdan baktığımızda gördüğümüz, içeriyi özendiren albenisi ve cazibesi olan bir mekan oluşturmuşlar. İnşallah gençlerimiz buradan sonuna kadar en iyi derecede istifade edecekler. Bizler, gençlerimize ne kadar imkan sağlarsak geleceğimize de o kadar güvenle bakacağız. Bu hususta elimizden gelen bütün emek ve gayretleri merkezi ve yerel yönetimler olarak paylaşıp yapılması gerekenin en güzelini yaparak bir noktaya ulaşmaya çalışacağız. Taşıma merkezlerimiz bizim için önemli. Değişik köylerden gelen çocuklarımız burada birbirlerini iyiye ve doğruya yönlendirerek bu alanlarda daha büyük bir gayret ve başarı elde etmeleri mümkün. Onun için okul idaremiz bu alanlardan en iyi şekilde istifade ederek, buraları denetleme zamanlarında gösterilen yerler olarak değil, sonuna kadar istifade edilen yerler olarak kullanmalı” diye konuştu.

Öğrencilerin şiir ve müzik dinletisi gösterilerinin ardından başarılı öğrencilere Vali Ahmet Hamdi Nayir ile beraberindeki protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi ve kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışın ardından Vali Ahmet Hamdi Nayir, beraberinde protokol üyeleri ile birlikte kütüphanede yer alan kitapları inceleyerek kütüphane hakkında bilgiler aldı. (EFE)