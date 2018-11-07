Köy okulunda bilgisayar ve diksiyon kursu

Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Ortaca köyünde Ortaokul öğrencilerine yönelik olarak 'Bilgisayar ve diksiyon' kursu açıldı.

Aslanapa Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından okullar hayat olsun projesi etkinlikleri kapsamında açılan kursta bilgisayar dersleri Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Emrah Doğan, diksiyon dersleri ise Türkçe Öğretmeni Nazan Yılmaz tarafından veriliyor.

Aslanapa Halk Eğitim Müdürü Aziz Kılıçarslan, yaptığı açıklmada, ''9 Ekim tarihinde başlayan ve 120 saat olarak planlanan kursumuz, 23 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Kursumuzda kayıtlı öğrenci sayısı 12, ancak bazı derslerde öğrencilerin yoğun ilgisinden dolayı katılımcı sayısı artıyor. Kursumuzda görev yapan öğretmenlerimize ve kursa katılan öğrencilerimize başarılar diliyorum'' diye konuştu.(YD-EFE)