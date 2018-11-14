Köy okulunda sınıf müzesi

Kütahya'nın Pazarlar ilçesine bağlı Sofular köyünde ilkokul öğrencilerinin oluşturduğu müze ile ilgi görüyor.

Sofular ilkokulu 4. sınıf öğrencileri kendi müzelerini kendileri oluşturdu. Sofular İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri farklı bir eğitim yaklaşımıyla Sosyal Bilgiler dersinde sınıf müzesi oluşturdular. Evlerinde ve okulda bulunan yöreye ait kültürel ve tarihi eserleri toplayarak sınıflarında mini bir müze oluşturdular. Ayrıca karagöz Hacivat gösterisi ve Nasreddin Hoca'dan fıkralarında sergilendiği müze veliler ve okul öğrencileri tarafından büyük ilgi gördü.

Düşüncelerini aldığımız Sınıf Öğretmeni Habibe Doğruoğlu, "Bilgi çağında yaşamaktayız. Öğrencilere hangi bilgiyi vereceğimizden ziyade bilgiyi nasıl vereceğimiz daha fazla önem kazanmaktadır. Bizde yapmış olduğumuz bu etkinlikte bütün öğrencilerimizin evlerindeki tarihi ve kültürel önemi olan eşyaları topladık. Bazı eşyaların annelerin çeyizlerinden olması serginin önemini bir kat daha artırdı. Her öğrencimizin müzemize bir katkısı oldu. Bu konuda değerli velilerimiz bize destek olarak, en değerli eşyalarını sandıklardan çıkarıp bize gönderdi. Bizde bu eşyaları sınıfımızda düzenli bir şekilde sergiledik. Bütün okulumuz öğrencileri bir müze gezmiş oldu” dedi.

Müzede sergilenen 1940'lı yıllardan kalan eski öğrenci sıraları ise, yaşlılara duygu dolu anlar yaşatırken, öğrencilere eski eğitim şartlarını gösterdi.

Okul Müdürü Ali İhsan Poslu, farklı bir eğitim yaklaşımıyla sınıfını bir müzeye çeviren Sınıf öğretmeni Habibe Doğruoğlu'na ve müzeye katkıda bulunan velilere teşekkür etti.(MB-EFE)