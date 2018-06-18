Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2018 11:29

Köyde 400 kişilik hayır yemeği

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Kızılçukur köyünde düzenlenen hayır yemeğine yaklaşık 400 kişi katıldı.

Köyde 400 kişilik hayır yemeği

18 Haziran 2018 11:29


Köylülerin katkılarıyla bu yıl ikincisi düzenlenen hayır yemeğinde davetlilere çorba, tas kebap, pilav ve irmik helvası ikram edildi. Yemek sonunda ise topluca dua edildi.


Köylerinin sürekli göç verdiğine vurgu yapan köy Muhtarı Nevzat Güner, ”2017 nüfus verilerine göre 148 olan köy nüfusumuz işsizlik yüzünden her yıl yüzde 3-4 oranında azalmaktadır. Şu anda çoğunluğu Manisa’da olmak üzere köyümüzden başka illerde çalışan en az 150 hemşerimiz var. Bu nedenle aynı köy ve yöre halkının birlik beraberlik içerisinde birbiriyle görüşüp kaynaşmasına vesile olmak amacıyla köylülerimizin katkılarıyla geçen yıl başlattığımız hayır yemeği geleneğini bu yılda devam ettirdik. Yemeğimize katılan ve katkıda bulunan herkesten Allah razı olsun.


Kızılçukur köyündeki hayır yemeğine Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, İl Genel Meclisi Üyeleri İbrahim Kılıç, Mustafa Şen, köylüler ile çevre yöre halkı katıldı.(MA-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
27
°
C
  • Salı
    27°C
  • Çarşamba
    23°C
  • Perşembe
    23°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç