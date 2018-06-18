Köyde 400 kişilik hayır yemeği

Köylülerin katkılarıyla bu yıl ikincisi düzenlenen hayır yemeğinde davetlilere çorba, tas kebap, pilav ve irmik helvası ikram edildi. Yemek sonunda ise topluca dua edildi.

Köylerinin sürekli göç verdiğine vurgu yapan köy Muhtarı Nevzat Güner, ”2017 nüfus verilerine göre 148 olan köy nüfusumuz işsizlik yüzünden her yıl yüzde 3-4 oranında azalmaktadır. Şu anda çoğunluğu Manisa’da olmak üzere köyümüzden başka illerde çalışan en az 150 hemşerimiz var. Bu nedenle aynı köy ve yöre halkının birlik beraberlik içerisinde birbiriyle görüşüp kaynaşmasına vesile olmak amacıyla köylülerimizin katkılarıyla geçen yıl başlattığımız hayır yemeği geleneğini bu yılda devam ettirdik. Yemeğimize katılan ve katkıda bulunan herkesten Allah razı olsun.

Kızılçukur köyündeki hayır yemeğine Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, İl Genel Meclisi Üyeleri İbrahim Kılıç, Mustafa Şen, köylüler ile çevre yöre halkı katıldı.(MA-EFE)