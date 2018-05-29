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29 Mayıs 2018 12:13

Köyde 5 bin kişiye iftar yemeği

Kütahya’nın Pazarlar ilçesine bağlı Sofular köyündeki iftara yaklaşım 5 bin kişi katıldı.

Köyde 5 bin kişiye iftar yemeği

29 Mayıs 2018 12:13


Sofular İlk ve Ortaokulunun organizasyonu verilen iftar yemeği yoğun katılımla gerçekleştirildi.


Sofular İlkokulu ve Ortaokulu tarafından organize edilen ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen geleneksel hayır yemeği (iftar) programı İlçe kaymakamı Gürsel Temurci, Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sait Dündar Sofuoğlu, AK Parti Şaphane İlçe Başkanı Murat Çakır, Ak Parti Pazarlar İlçe Başkanı Bilal Demirci, Şaphane ve Pazarlar ilçesi köy muhtarları ve halkın katılımı ile yapıldı.


Okul Müdürü Ali İhsan Poslu, “Biz altı köy bir okuluz. Bundan dört yıl önce Kızlkoltuk köyünde başlattığımız bu organizasyonlar halkımızın da desteği ile her yıl biraz daha büyüyerek devam ediyor. Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz ve Ramazan münasebetiyle İftar yemeği olarak organize ettiğimiz bu programları halkımız çok sevdi. Biz Sofular İlkokulu ve Ortaokulu olarak bu birlik ve beraberlik günlerini devam ettirmeyi kendimize misyon edindik. Herkes elinden geldiğince bu iftar yemeğine destek oldu. Organizasyonda bizlerden desteğini esirgemeyen halkımıza ve Karakür, Kızılkoltuk, Öreğ , Yapak ve Sofular Köyü muhtarlarına teşekkür ederim” dedi.


Programın sonunda Okul Müdürü Ali İhsan Poslu, tüm katılımcılara ve köy halkına teşekkür etti ve günün anısına köyler adına köy muhtarlarına hediye takdim etti.


Muhtarlar adına konuşan Kızılkoltuk Köyü Muhtarı Salih Öztürk, “Biz okulumuzu çok seviyoruz. Söz konusu okulumuz olduğunda elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız. Böyle güzel ve kusursuz bir organizasyonu düzenlediği için okulumuza teşekkür ediyorum” diye konuştu. (MB-EFE)




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