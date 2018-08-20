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20 Ağustos 2018 11:09

Köyde çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan ve 2 köpek telef oldu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Sekbandemirli köyünde, samanlıkta çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan ve 2 köpek telef oldu.

Köyde çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan ve 2 köpek telef oldu

20 Ağustos 2018 11:09


Alınan bilgiye göre, yangın köyde R.Y.’e ait samanlıkta çıktı. Alevler kısa sürede samanlığı sardı. Yükselen alevleri gören ev halkı, köy sakinlerinin de desteğiyle kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti. Köy sakinlerinin seferber olduğu yangında alevler yükselmeye devam ederken, durum itfaiyeye bildirildi. Bu sırada ahırda bulunan biri kurbanlık 2 büyükbaş hayvan ve 2 köpek telef yanarak telef oldu. Tavşanlı Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Orman İşletmeye ait arazözler yangına müdahalede bulundu.


Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alınırken, samanlık kullanılamaz hale geldi.


Yangının çıkış sebebi henüz belli olmadığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bilgisi edinildi.




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