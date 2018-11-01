Köydeki avcılık kursuna rekor başvuru

Kütahya'nın Şaphane ilçesine bağlı karamanca köyünde açılan avcılık kursuna 42 kişi başvurdu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Avcılık Atıcılık ve Spor Kulübü işbirliği ile açılan kursa rekor başvurunun gerçekleştiği belirtildi.

Şaphane Halk Eğitim Müdürü Fuat Bayri, Halk Eğitimi Merkezi olarak avcılığın bilinçli ve spor amaçlı, ayrıca doğal dengelerin korunarak yapılmasını amaçlıyoruz dedi.

Müdür Bayri, ''42 kursiyerle son yılların en yüksek katılımlı kursunu gerçekleştiriyoruz, Eğitmenler Veteriner Hekim Ener Konuralp ve Aile ve Toplum Sağlığı Görevlisi Hayri Aktaş tarafından 32 saat sürecek kursta avcılara gerekli eğitimler temel ve ilkyardım becerileri dersi verilecek'' dedi.(YD-EFE)