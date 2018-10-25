"KÖYDES'de birinciyiz"

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 2018 yılının son olağan meclis toplantısını gerçekleştiren, Köylere Hizmet Götürme Birliği, “Köylerin Altyapısının Desteklenmesi” (KÖYDES) projelerinde il çapında ilk sırayı aldı. Eynal Kaplıcaları Firuze salonunda yapılan yemekli toplantıya Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, İl Genel Meclisi Üyeleri Ali Osman Ergün, Kahraman Aktay, Gazi Bülbül, Jandarma Binbaşı Mustafa Matar, Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Çetin Balamur ve köy Muhtarları katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Kaymakam Türker Çağatay Halim, 2018 yılı Merkezi Yönetim bütçesinde Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) projeleri kapsamında, Kütahya iline bağlı ilçeler arasında en fazla destek alan ilçenin Simav olduğunu ifade etti. Halim, “ İlçemiz köylerine yönelik hazırlanan 24 projeden 12'si tamamlandı. 15 köyümüzü içine alan yol çalışmalarında 26 kilometresi sıcak asfalt olmak üzere toplam 60 kilometre yolda asfalt çalışması yapılarak 5 milyon 307 bin 225 TL destek alındı. Yüksek Planlama Kurulu tarafından onay verilen projelerimiz ile köylerimize ve 17 resmi mezramızda alt yapı çalışmaları ile içme suyu çalışması yaptık. Alt yapı çalışmalarını yürüttüğümüz Yeşilköye 1 milyon 500 bin TL. Beyce köye 1 milyon 750 bin TL. Yeşildere köyüne 1 milyon 100 bin TL. Yeni köye 450 bin TL. Yaykın köyüne 400 bin TL. Yemişli köyüne 990 bin TL. Kestel köyüne 109 bin TL. Bahtıllı Köyüne 550 bin TL. destek aldık. !2 köyümüze çocuk parkı yaptık, Ahmetli ve Başkonak köylerimize sulama tesisi kurduk. Köy içi yollarımızın rehabilite edilmesi için kilit taş döşeme çalışmaları için 1 milyon TL. destek aldık. 2018 yılı itibariyle 12 milyon 107 bin 950 TL bütçe rakamları ile karşılaştık 2019 yılı için 9 milyon 240 bin TL. tutarında bütçe hazırlığı yaptık. Can ve mal güvenliği açısından asayiş uygulamaları devam ediyor. Köylerdeki ruhsatsız çalışan mahalle fırını ve kahvehaneler için, imar barışı kapsamında müracaat eden vatandaşlarımıza da iş yeri açma ruhsatı verilecek. Fedakarca çalışan köy muhtarlarımız ile projelerimizin büyük bir bölümünü hayata geçirdik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. (MEİ-EFE)