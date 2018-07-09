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09 Temmuz 2018 11:48

KÖYDES’ten Kütahya’ya 14 yılda 149 milyon 655 TL ödenek

Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Murat Koyak, 2018 yılı KÖYDES ödeneklerinin dağılımı, tamamlanan ve devam eden yatırımlar konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

KÖYDES’ten Kütahya’ya 14 yılda 149 milyon 655 TL ödenek

09 Temmuz 2018 11:48


Kütahya’ya 2005 yılından bugüne kadar toplam 149 milyon 655 bin 597 TL ödenek ayrıldığını söyleyen Murat Koyak, “Bu ödeneklerle 832 adet yol projesi ile bin 763 kilometre yol asfaltlanmıştır. Ayrıca 860 adet içme suyu, 7 adet sulama ve 288 adet atık su projesi tamamlanarak köylü vatandaşlarımızın ihtiyacı giderilmiştir” dedi.


Projelerin uygulama durumları hakkında da bilgiler veren Murat Koyak, köy yollarında 28 projeden 5’inin tamamlandığını 9’unun devam ettiğini, 3 projenin ihale, 3 projenin sözleşme aşamasında olduğunu, bir projenin iptal edildiğini, 8 projenin çalışmalarına da başlanacağını söyledi.


Murat Koyak, 142 adet içme suyu projesinde 5 işin tamamlandığını 60 işin devam ettiğini, 17 işin ihale, 50 işin sözleşme aşamasında olduğunu, 6 işin iptal edildiğini, 3 işin henüz başlamadığını, 1 işin ise kurul kararı beklediğini kaydetti.


Kanalizasyon çalışmalarında 9 projenin devam ettiği, 6 projenin ihale aşamasında olduğu, 4 projenin sözleşme aşamasında olduğunu belirten Murat Koyak, sulama çalışmaları kapsamında 1 projenin de ihale aşamasında olduğunu bildirdi. (EFE)




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