Köylü kadınlardan gözleme hayrı ve yağmur duası

Köy Muhtarı Ömer Altın, yörede bu yıl kar ve yağmur yağışının yeterli olmadığını belirterek, köydeki kadınların kendi aralarında örgütlenerek gözleme hayrı ve yağmur duası etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Altın, “Etkinlikte, Köy Konağı bahçesine erken saatlerde toplanan hayırsever kadınlarımız bir taraftan hamur açarken, diğer taraftan saclarda pişirdikleri gözlemeleri halka dağıtmışlardır. Gözleme hayrı sonrası da yağmur duası yaparak yaşanan kuraklığın son bulması için Allah’a yakarmışlardır. Hayırsever halkımızın katkılarıyla yapılan hayrımızı ve yağmur duasını Allah kabul etsin. Rahmetini, bereketini kesmesin ve gökten rahmetini indirsin, hayırsever kadınlarımızdan Allah razı olsun" dedi.(MA-EFE)