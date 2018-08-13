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13 Ağustos 2018 14:04

Köylüler 70 hektar orman sahasında üretim gerçekleştirdi

Gediz Orman İşletme Müdürlüğü Yeşilçay Orman İşletme Şefliğinin köylülerle işbirliği yaparak 70 hektar orman sahasında üretim gerçekleştirdiği bildirildi.

Köylüler 70 hektar orman sahasında üretim gerçekleştirdi

13 Ağustos 2018 14:04


Yapılan açıklamaya göre, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı tüm Orman İşletme Müdürlüklerinde 2018 yılı üretim programı kapsamında çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Gediz Orman İşletme Müdürlüğü Yeşilçay Orman İşletme Şefliği 4 ve 14 nolu bölmelerde üretim yapıldı. Yaklaşık 70 hektar sahada yapılan çalışmalar yerel köy halkı tarafından gerçekleştirildi.


Bölge Müdürü Adnan Kayım, üretimde kalitenin öncelikleri olduğunu ve üretim çalışmalarının tüm İşletme Müdürlüklerinde sürdürüldüğünü söyledi.


Kayım, Vahidi fiyat usulü ile işlendirilen köy halkının Orman Bölge Müdürlüğüne çalışmalarda büyük destek verdiklerini ifade etti.


Kayım,”Gediz Orman İşletme Müdürlüğü Yeşilçay Orman İşletme Şefliği sınırları dahilinde bulunan Karaçam sahalarımızda yapılan çalışmalarımızda köylü vatandaşlarımıza da bu sayede katkı sağlamış oluyoruz. Aynı zamanda sahadan çıkacak yakacak odun da köylü vatandaşlarımıza veriliyor. Yaptığımız çalışmalarımızın asıl amacı ormana en iyi bakımı yapabilmek. Tabi ki yapılan bu çalışmalar neticesinde ekonomik değere sahip orman emvalleri de elde etmekteyiz. 2. Sınıf ağırlıklı üretim yapılan sahamızda çalışmalarımız hızla devam etmektedir” şeklinde konuştu.(EFE)




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