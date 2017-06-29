Köylüler şifa için Akbaşlı otu topluyorlar

Köylüleri, yörede Akbaşlı olarak bilinen Civanperçemi, Kandil Çiçeği, Barsama otu ve Yara otu olarak da adlandırılan şifalı otu toplama yarışına girdiler.

Kızılçukur Köyü muhtarı Nevzat Güner, Akbaşlı otunun köy girişi ve yol kenarlarında bolca bulunduğuna dikkat çekerek,” Şifalı Akbaşlı otu yöremizde çeşitli ağrıların tedavisinde sıkça kullanılmaktadır. Özellikle çok küçük çocukların karın ağrılarında annelerin ilk başvurduğu bitkisel ilaç Akbaşlı otudur. Mucizevi etkileri olan bitkilerin arasında gösterilen Akbaşlı otunun ayrıca mide, sindirim sistemi, kansızlık ve çeşitli ağrılara çok faydalı olduğu biliniyor” dedi.(MA-EFE)